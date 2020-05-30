Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в большом разговоре с «СЭ» высказалась о планах повысить возрастной ценз в фигурном катании.

Сейчас на международной арене спортсмены могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет. Возрастной ценз могут поднять на два-три года.

— Это мы сильно постарались. Мы же хотим конвейер! Как в свое время Жук делал из пар. Вот правила и меняют. Но это все-таки разговоры, решения нет. Я понимаю, что прогресс остановить невозможно, и это нормально. Но ISU не будет допускать стопроцентное доминирование одной страны. Как раньше они не хотели, чтобы побеждал один Советский Союз, так и сейчас Россия. И не надо говорить, что они против нас. Они не против, они хотят, чтобы вид спорта был популярен во всем мире, это задача любой международной федерации. (Дмитрий Кузнецов)

Полная версия интервью Родниной — на сайте «СЭ»