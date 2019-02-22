20:11 | Фигурное катание

"Мы свернем горы". Медведева - о победе в финале Кубка России

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева эмоционально прокомментировала свою победу в финале Кубка России. 19-летняя спортсменка набрала 222,90 балла по сумме двух программ и на 1,71 опередила чемпионку мира-2015 Елизавету Туктамышеву

Тут не будет пафосных речей. Мои ребята самые лучшие и крутые. Я про всех. Вас тысячи.
Вместе мы свернем горы. Спасибо, - написала Медведева в своем Инстаграме.

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