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«Мы работали над тройным акселем, но пока я не уверена в нем, чтобы включать в программу». Константинова — о подготовке к сезону

17:12
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Бронзовый призер Универсиады-2019 в одиночном катании Станислава Константинова отметила, что перед этим сезоном начала работать над тройным акселем.

— Мы много работали над тройным акселем, но я не уверена в нем настолько, чтобы включать его в программу, потому что это сложный элемент, и я не могу сказать, что мне удалось его освоить, — цитирует figureskatersonline Константинову.

— Для меня важнее сконцентрироваться на элементах, которые у меня уже есть, надеюсь, что это сработает.

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