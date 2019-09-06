Бронзовый призер Универсиады-2019 в одиночном катании Станислава Константинова отметила, что перед этим сезоном начала работать над тройным акселем.

— Мы много работали над тройным акселем, но я не уверена в нем настолько, чтобы включать его в программу, потому что это сложный элемент, и я не могу сказать, что мне удалось его освоить, — цитирует figureskatersonline Константинову.

— Для меня важнее сконцентрироваться на элементах, которые у меня уже есть, надеюсь, что это сработает.