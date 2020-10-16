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«Мы общались со штабом Тутберидзе». Плющенко рассказал о разговоре с соперниками в подтрибунке поле Кубка России

13:45
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Евгений Плющенко в интервью «CЭ» рассказал о разговоре с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом в подтрибунных помещениях «Мегаспорта» после второго этапа Кубка России.

— У нас был разговор в конце соревнований — я предложил мирную историю, мол, не надо ссориться. Делайте свою работу, а мы свою, — сказал Плющенко.

— Вы подошли к Этери Георгиевне?

— Мы общались с ее штабом, да. Мы с Яной (Рудковской, супругой Плющенко. — Прим. «СЭ») говорили — не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир.

— Что ответили?

— Его мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война. (Дмитрий Кузнецов)

Эксклюзивное интервью с Евгением Плющенко читайте на сайте «СЭ»

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