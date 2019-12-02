Российская фигуристка Виктория Синицина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, отметила, что их не стоит выступать с другой российской фигуристкой Александрой Степановой.

Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, Степанова — с Иваном Букиным. Обе танцевальные пары выступят в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.