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«Мы обе ничего такие. Да и еще и блондинки голубоглазые!» Синицина — с юмором о сходстве со Степановой

09:41
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Российская фигуристка Виктория Синицина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, отметила, что их не стоит выступать с другой российской фигуристкой Александрой Степановой.

Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, Степанова — с Иваном Букиным. Обе танцевальные пары выступят в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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