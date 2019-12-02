«Мы обе ничего такие. Да и еще и блондинки голубоглазые!» Синицина — с юмором о сходстве со Степановой
09:41
Российская фигуристка Виктория Синицина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, отметила, что их не стоит выступать с другой российской фигуристкой Александрой Степановой.
Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, Степанова — с Иваном Букиным. Обе танцевальные пары выступят в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.
Из Инстаграм Виктории Синициной pic.twitter.com/UrHgMi52TT— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 2, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...