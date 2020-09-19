Победители первого этапа Кубка России в танцах Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в разговоре с журналистами рассказали о сложностях подготовки к турниру. Пара, созданная зимой этого года, набрала 195,87 балла, — это уровень топ-8 чемпионата мира.

— Какие эмоции после победного проката?

Базин: Смешанные ощущения. Нервная обстановка с прокатов продолжается, поэтому делали то, что говорили тренеры. Было волнительно, хотелось доказать, что не просто так у нас на прокатах получилось. Хотелось сразу здесь это показать. Мы поменяли немножко произвольный танец. Наверное, не получилось у нас полностью раскрыться в нем — короткий получился хорошо, но с произвольным надо еще много работать. Для этого этапы и нужны — мы такой результат показали, прокатали для себя и для всех, но дальше нужно работать намного больше.

Х: Я представляла только, как сложно будет скатываться и готовиться к сезону. Когда ты начинаешь размышлять, что будет по сезону, вспоминаешь, сколько всего нужно сделать, чтобы туда приехать, и голова уже не думает, что получится или не получится. Думаю, сейчас у нас не было конкретной задачи на места, набранные баллы — больше хотели показать программы и самим для себя не испугаться, не зажаться, ничего не сорвать и откатать чисто. Мне кажется, мы с этой задачей справились.

Б: Когда мы только начали, Лиза сказала мне, что это будет самое сложное межсезонье в моей жизни.

Х: И это я не про коронавирус.

— Это оправдалось?

Х: Да.

Б: Точно. Да.

— Сегодня у нас возникло ощущение, что вы уже скатанная пара. Это совпадает с вашим внутренним восприятием?

Б: Может, с виду так, а по ощущениям — пока не так.

Х: Скатанность — это когда выходишь на лед, тренер говорит: «Делаем связку так, так и так». И все должно получится. Мы стараемся чувствовать друг друга. Пока сложно. Но хорошо, раз уже с виду кажется, что все в порядке. Пока есть куда расти.

— Елизавета вам по идее проще, потому что вы не первый раз начинаете сезон с новым партнером.

Х: Сложно сказать. Я больше концентрировалась на себе. Я юниорка, а Егор уже сколько лет выступает по взрослым. Он привык к атмосфере, к важным соревнованиям. Я пока как маленькая девочка рядом, но стараюсь соответствовать и не выглядеть как школьница.

Б: Хочется сказать спасибо всей нашей команде, всем, кто с нами работал, помогал весь этот период. Было много проблем. И Лизе спасибо.

Х: И Егору тоже спасибо. Меня сложно терпеть, но он держится. (Дмитрий Кузнецов)