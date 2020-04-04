Олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев отметил, что его семье запрещено выходить из дома, при том, что информацию о положительном результате тестирования на коронавирус ему не предоставляли.

Ранее стало известно, что Васильев обратился за помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Первый тест на коронавирус оказался положительным, а позже его семья прошла повторное тестирование.

— У нас (у Васильева и его старшего ребенка) есть подтверждение, что у нас его нет, — цитируют «РИА «Новости» Васильева. — То, что наш первый тест был позитивным, у нас на руках не было никакого подтверждения. Приехала скорая помощь, сказала, что у них есть информация, что у нас положительный тест. Информация, может, у них и есть, но никто не смог предоставить нам на это подтверждающей документации.

Второй, третий и четвертый тесты у нас на руках, и все они отрицательные. Но мы по-прежнему находимся на амбулаторном лечении на дому, а моя жена, у которой все тесты были и есть отрицательные, должна находиться на изоляции дома еще две недели после нашего выздоровления. Но никто — ни Роспотребнадзор, ни департамент здравоохранения, ни скорая помощь, ни поликлиника — не могут сказать, что считается моментом полного выздоровления.

Все понимают, что мы здоровы, но никто не может это подтвердить и снять нас с амбулаторного лечения на дому. В этой ситуации мы можем пожизненно оказаться запертыми дома.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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