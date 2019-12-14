Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Мы были вместе и остаемся вместе!» Глейхенгауз — о работе с Загитовой

22:12
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своем Instagram опубликовал пост, посвященный олимпийской чемпионке-2018 в женском одиночном катании Алине Загитовой. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка объявила о решении приостановить карьеру.

— Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе!
P. S. А по поводу неадекватных комментариев читайте teamtutberidze_, — написал Глейхенгауз.

Ранее аккаунт «Команда Тутберидзе» (teamtutberidze_) опубликовал заявление, в котором жестко раскритиковал негативные комментарии в адрес Загитовой.

Опрос

проголосовало: 123
Все опросы
Как закончится матч Финляндия — Россия на Кубке Первого канала?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир