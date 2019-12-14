Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своем Instagram опубликовал пост, посвященный олимпийской чемпионке-2018 в женском одиночном катании Алине Загитовой. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка объявила о решении приостановить карьеру.

— Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе!

P. S. А по поводу неадекватных комментариев читайте teamtutberidze_, — написал Глейхенгауз.

Ранее аккаунт «Команда Тутберидзе» (teamtutberidze_) опубликовал заявление, в котором жестко раскритиковал негативные комментарии в адрес Загитовой.