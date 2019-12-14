«Мы были вместе и остаемся вместе!» Глейхенгауз — о работе с Загитовой
22:12
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своем Instagram опубликовал пост, посвященный олимпийской чемпионке-2018 в женском одиночном катании Алине Загитовой. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка объявила о решении приостановить карьеру.
— Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе!
P. S. А по поводу неадекватных комментариев читайте teamtutberidze_, — написал Глейхенгауз.
Ранее аккаунт «Команда Тутберидзе» (teamtutberidze_) опубликовал заявление, в котором жестко раскритиковал негативные комментарии в адрес Загитовой.
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