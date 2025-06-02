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Фигурное катание

2 июня 2025, 16:18

Муравьева призналась, что ей очень интересно работать под руководством Мишина

Алина Савинова

Фигуристка Софья Муравьева поделилась впечатлениями от работы с тренером Алексеем Мишиным.

18-летняя спортсменка присоединилась к группе 84-летнего специалиста после ухода от Евгения Плющенко.

«Он всегда говорит правильные вещи. Он такой многогранный человек, что его узнавать придется еще очень долго. С ним очень интересно работать. Когда я выхожу на тренировку и Алексей Николаевич на льду, у меня тренировки проходят только в кайф. Наслаждаюсь работой с новыми для меня тренерами и понемногу их узнаю. Получаю удовольствие от каждого момента тренировочного процесса, я очень довольна», — приводит ТАСС слова фигуристки.

Муравьева является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером чемпионатов России, а также победительницей и серебряным призером этапов юниорского «Гран-при».

Источник: ТАСС
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Софья Муравьева
Фигурное катание
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