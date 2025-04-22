Муравьева приступила к тренировкам в группе Мишина

18-летняя фигуристка Софья Муравьева приступила к тренировкам под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь», — написала Муравьева в социальных сетях.

14 апреля стало известно, что Муравьева покидает академию «Ангелы Плющенко», где она тренировалась с 2020 года. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигуристка завоевала серебро на чемпионате России и чемпионате России по прыжкам.