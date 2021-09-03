Мухортова и Евгеньев победили на юниорском этапе «Гран-при» в Словакии
21:35
Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в соревновании пар на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия). В сумме за короткую и произвольную программы они получили 171,99 балла.
Вторыми стали фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (168,26). Тройку замкнули россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов (158,82).
Еще одна российская пара — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов потеряли баллы из-за падений партнерши и заняли четвертое место (151,35).
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