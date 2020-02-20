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Мухаметзянова и Миронов выиграли Финал Кубка России среди юниорских пар

20:43

Диана Мухаметзянова и Илья Миронов стали победителями Финала Кубка России в соревнованиях спортивных пар в категории КМС. По сумме двух программ пара набрала 185,11 балла. В произвольной программе дуэт исполняет тройной лутц и каскад «тройной флип-двойной тулуп».

Вторыми в этой категории стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а третьими — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

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