«Можно и на голове постоять». Загитова показала, как проводит время в период самоизоляции

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографию, на которой пробует встать на голову.

— Когда нечего делать, можно и на голове постоять, — подписала Загитова фотографию.

Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/3plMVY5GEJ — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 7, 2020

В сезоне-2019/20 Загитова становилась призером этапов Гран-при, отобралась в финал серии, но там из-за неудачи в произвольной программе заняла последнее место. В середине декабря фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат страны.