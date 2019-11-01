«Можно было и лучше откатать». Загитова о короткой программе на этапе «Гран-при» в Гренобле

Россиянка Алина Загитова заявила, что могла бы и на более высоком уровне откатать короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. 17-летняя россиянка получила 74,24 балла и занимает второе место, уступая только другой представительнице России — Алене Косторной.

— Конечно, можно было выступить еще лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий, есть, над чем работать и самое главное, что я сейчас просто вышла и откаталась с удовольствием. Я вышла и спокойно откатала, — цитирует РИА «Новости» Загитову.

Кроме того, Загитова поблагодарила своих болельщиков, которые выбросили на лед порядка двух десятков красных плюшевых сердец: «Кому это может быть неприятно? Конечно, мне приятно такое внимание. Мои болельщики всегда со мной».

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