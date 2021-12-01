«Может, лучше убрать астматиков из биатлона и лыж?» Ягудин — о предложении Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании
Ягудин негативно отреагировал на предложение Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании
10:47
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.
«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал в сторис своего Instagram Ягудин.
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. В случае если предложение будет принято, в соревнованиях для взрослых в одиночном катании спортсмены смогут выступать с 17 лет, а в спортивных парах и танцевальных дуэтах — с 16 лет. Если изменения одобрят, то они вступят в силу с сезона-2023/24.
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