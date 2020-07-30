«Может быть, он знает, как это делать: чисто кататься». Трусова объяснила, почему ушла тренироваться к Плющенко
16:28
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему решила сменить тренера. В мае спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и начала работать под руководством Евгения Плющенко.
— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров, — цитирует Трусова «Матч ТВ». — Почему-то я не могу откатать все чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катался с четверными прыжками. Может быть, он знает, как это делать: чисто кататься. Именно каждый раз, стабильно.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1219917_Jevgenij_Plushhenko_Trusova__eto_bulterjer_idushhij_v_ataku
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