«Может быть, он знает, как это делать: чисто кататься». Трусова объяснила, почему ушла тренироваться к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему решила сменить тренера. В мае спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и начала работать под руководством Евгения Плющенко.

— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров, — цитирует Трусова «Матч ТВ». — Почему-то я не могу откатать все чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катался с четверными прыжками. Может быть, он знает, как это делать: чисто кататься. Именно каждый раз, стабильно.