Мозгов планирует перейти на тренерскую работу после окончания карьеры

Российский фигурист Сергей Мозгов, выступавший в танцах на льду с Бетиной Поповой, объяснил свое решение завершить спортивную карьеру.

— Дорогие друзья! Мы закончили со спортом. И это прекрасно! — написал Мозгов. — Я хочу поблагодарить в первую очередь свою замечательную партнершу. За те непередаваемые эмоции и прекрасные победы. И верю в то, что у нас дальше будет все хорошо. Благодарность всем моим бывшим тренерам за то, что они в меня вложили и какой опыт передали.

Огромное спасибо федерации фигурного катания за поддержку и веру в нас. Большое спасибо всем нашим фанатам за то, что они были и верили в нас. Ну и конечно же, самое большое спасибо тем, кто нас не любил. В дальнейшем планирую тренерскую работу. И верю, что смогу добиться в этом деле высоких вершин.

Попова и Мозгов стали победителями