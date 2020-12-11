ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Мозер выразила мнение, что бы было правильнее перенести чемпионат России

16:23
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Заслуженный тренер России Нина Мозер в беседе с «СЭ» оценила вероятность переноса чемпионата России по фигурному катанию.

— Перенос чемпионата России — очень сложная вещь в организационном плане. Все задействовано, забронированы гостиницы и так далее, — сказала Мозер «СЭ». — Есть единый календарный план, по которому следуют все регионы.

Конечно, если рассуждать, то было бы правильнее перенести. Следующий международный турнир — чемпионат мира в марте, если он состоится. Но я достаточно часто сталкиваюсь с организационными вопросами, поэтому понимаю, что перенос такого турнира — это титаническое действие, которое очень сложно совершить. Не знаю, кто попытается этим заняться.

(Сергей Федоров)

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