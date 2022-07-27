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Сегодня, 17:31

Мозер стала гендиректором Федерации фигурного катания на коньках Москвы

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Заслуженный тренер России Нина Мозер назначена генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

Заседание президиума федерации состоялось в среду, 27 июля.

Мозер 57 лет, она является известным тренером спортивных пар. Под руководством специалиста российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевали золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а Ксения Столбова и Федор Климов — серебро. Также тренер работала с такими парами, как Наталья Забияко/Юрий Ларионов, Василиса Даванкова/Александр Энберт и многими другими.

Мозер выступала в парном катании. Карьеру фигуристки она завершила в 15 лет из-за травмы.

Источник: https://tass.ru/sport/15324677
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