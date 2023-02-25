Мозер рассказала, что ей отказали в аккредитации на чемпионат мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы и заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала журналистам, что ISU отказал ей в аккредитации на чемпионат мира. Она отметила, что могла бы присутствовать на турнире только в качестве зрителя, но не собирается этого делать.

«Нас там не ждут — у нас нет аккредитаций. Я много работала с ISU в плане проведения сборов, мои спортсмены показывали результаты, которые говорили о том, что я все-таки нормальный специалист, — сказала Мозер. — И на одной из летних встреч я спросила, могла бы приехать, например, на чемпионат мира? Просто посидеть на трибуне, посмотреть, почувствовать запах и вкус этих соревнований. Мне сказали: нет. Получить аккредитацию я не могу. Приехать и купить билет — да. А аккредитоваться нет. При этом один вариант все-таки есть — приехать в составе иностранной команды. То есть, вы говорите не со мной, а с моим паспортом? Как я могу сделать так? Это странная история, которая в моем представлении несопоставима. С точки зрения принципиальности».

Также Мозер сообщила, что приняла решение смотреть турнир по телевизору.

«В чужой команде я не поеду. Буду смотреть по телевизору на тех спортсменов, с которыми работала на сборах ISU. Большая часть спортсменов мне знакомы, кроме китайцев и канадцев. И их специалисты, и тренеры. Отношение лично ко мне не изменилось, но глобальная история вот такая для нас сейчас, для нашего вида спорта. Будем надеяться, что смогут найти согласие для того, чтобы нас вернули», — добавила она.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).