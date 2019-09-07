Российский фигурист Андрей Мозалев победил на третьем этапе « » среди юниоров в Риге. Он лидировал после короткой программы. В сумме спортсмен набрал 223,72 балла.

Еще один россиянин, воспитанник Этери Тутберидзе, Даниил Самсонов занял третье место. Он набрал 211,62 балла.

Второе место занял представитель Южной Кореи Си Хеон Ли (218,31 балла).

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юноши

1. Андрей Мозалев (Россия) — 223,72

2. Си Хеон Ли (Южная Корея) — 218,31

3. Даниил Самсонов (Россия) — 211,62