Мозалев выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани
Андрей Мозалев лучше всех откатал произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Он получил 182,80 балла.
Вторым стал Евгений Семененко, третьим — Илья Яблоков.
Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России в Казани в мужском одиночном катании. Мозалев, после короткой программы занимавший седьмое место, в итоге стал вторым. Третий результат продемонстрировал Макар Игнатов.
Фигурное катание
Казань
Кубок России
4-й этап
Мужчины
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев — 182,80
2. Евгений Семененко — 168,38
3. Илья Яблоков — 158,86
4. Макар Игнатов — 158,55
5. Егор Рухин — 153,62
6. Даниил Мурзин — 148,19
Итог
1. Евгений Семененко — 264,38
2. Андрей Мозалев — 257,35
3. Макар Игнатов — 247,69
4. Илья Яблоков — 245,43
5. Егор Рухин — 234,90
6. Роман Савосин — 234,03