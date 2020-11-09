Мозалев выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Андрей Мозалев лучше всех откатал произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Он получил 182,80 балла.

Вторым стал Евгений Семененко, третьим — Илья Яблоков.

Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России в Казани в мужском одиночном катании. Мозалев, после короткой программы занимавший седьмое место, в итоге стал вторым. Третий результат продемонстрировал Макар Игнатов.

Фигурное катание

Казань

Кубок России

4-й этап

Мужчины

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев — 182,80

2. Евгений Семененко — 168,38

3. Илья Яблоков — 158,86

4. Макар Игнатов — 158,55

5. Егор Рухин — 153,62

6. Даниил Мурзин — 148,19

Итог

1. Евгений Семененко — 264,38

2. Андрей Мозалев — 257,35

3. Макар Игнатов — 247,69

4. Илья Яблоков — 245,43

5. Егор Рухин — 234,90

6. Роман Савосин — 234,03