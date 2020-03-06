ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Мозалев — о победе на ЮЧМ: «Выходил бороться до конца»

23:18

Российский фигурист Андрей Мозалев после победы на чемпионате мира среди юниоров отметил, что выступление в Таллине получилось физически крайне непростым.

— Перед выходом на лед волновался, но настраивался по-боевому, — сказал 16-летний Мозалев. — Тренеры поздравили и сказали, что я — боец и молодец. Если сравнивать с юниорским финалом Гран-при, здесь было физически сложнее, все-таки конец сезона. Бывает, что пересматриваю свои яркие выступления, это заряжает на дальнейшую работу.

Выходил бороться до конца, нервничал, но как говорит мой тренер, не волнуется только дурак. (Екатерина Беспалова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир