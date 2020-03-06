Российский фигурист Андрей Мозалев после победы на чемпионате мира среди юниоров отметил, что выступление в Таллине получилось физически крайне непростым.

— Перед выходом на лед волновался, но настраивался по-боевому, — сказал 16-летний Мозалев. — Тренеры поздравили и сказали, что я — боец и молодец. Если сравнивать с юниорским финалом Гран-при, здесь было физически сложнее, все-таки конец сезона. Бывает, что пересматриваю свои яркие выступления, это заряжает на дальнейшую работу.

Выходил бороться до конца, нервничал, но как говорит мой тренер, не волнуется только дурак. (Екатерина Беспалова)