Мозалев не планируют усложнять программы к новому сезону

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что в предстоящем сезоне не планирует усложнять свои программы.

«Технически к сезону готов хорошо. Думаю, усложнений в сезоне не будет. Как должен пройти сезон, чтобы я остался доволен? Тройка чемпионата России», — цитирует Мозалева ТАСС.

21-летний россиянин является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. Фигурист выступал на Олимпиаде в Пекине и занял 19-е место.

В прошедшем сезоне Мозалев стал 11-м на чемпионате России. 15 января фигурист перешел в группу Этери Тутберидзе, ранее он тренировался под руководством Кирилла Давыденко.