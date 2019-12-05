Россиянин Алексей Мозалев лидирует после короткой программы в состязаниях одиночников в финале юниорского «Гран-при». Вторым идет еще один представитель России Даниил Самсонов, тройку замыкает японец Сун Сато.

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Мужчины

Короткая программа

1. Алексей Мозалев (Россия) — 82,45

2. Даниил Самсонов (Россия) — 77,75

3. Сун Сато (Япония) — 77,25

4. Петр Гуменник (Россия) — 72,16

5. Даниэль Грассль (Италия) — 71,95

6. Юма Кагияма (Япония) — 71,19