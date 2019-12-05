Мозалев и Самсонов — лидеры короткой программы финала юниорского «Гран-при»
18:19
Россиянин Алексей Мозалев лидирует после короткой программы в состязаниях одиночников в финале юниорского «Гран-при». Вторым идет еще один представитель России Даниил Самсонов, тройку замыкает японец Сун Сато.
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Мужчины
Короткая программа
1. Алексей Мозалев (Россия) — 82,45
2. Даниил Самсонов (Россия) — 77,75
3. Сун Сато (Япония) — 77,25
4. Петр Гуменник (Россия) — 72,16
5. Даниэль Грассль (Италия) — 71,95
6. Юма Кагияма (Япония) — 71,19
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