Мозалев без ошибок исполнил произвольную программу на «Гран-при Франции»
19:44
Российский фигурист Андрей Мозалев представил произвольную программу на этапе «Гран-при Франции».
Он прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель + двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
За прокат россиянин получил 179,77 балла.
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