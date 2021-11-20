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Мозалев без ошибок исполнил произвольную программу на «Гран-при Франции»

19:44
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Российский фигурист Андрей Мозалев представил произвольную программу на этапе «Гран-при Франции».

Он прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель + двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

За прокат россиянин получил 179,77 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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