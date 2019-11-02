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«Моя радость, с днем рождения». Туктамышева поздравила Попову

14:41
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram поздравила Бетину Попову с 23-летием.

— Моя радость, с днем рождения, — написала Туктамышева.

Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, c ним фигуристка стала победительницей зимней Универсиады-2019.

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