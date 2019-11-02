«Моя радость, с днем рождения». Туктамышева поздравила Попову

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram поздравила Бетину Попову с 23-летием.

— Моя радость, с днем рождения, — написала Туктамышева.

Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, c ним фигуристка стала победительницей зимней Универсиады-2019.