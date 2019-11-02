«Моя радость, с днем рождения». Туктамышева поздравила Попову
14:41
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram поздравила Бетину Попову с 23-летием.
— Моя радость, с днем рождения, — написала Туктамышева.
Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, c ним фигуристка стала победительницей зимней Универсиады-2019.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/Khf1r2CG1o— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 2, 2019
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