Олимпийская чемпионка Нагано-1998 в парном катании Оксана Казакова, выступавшая в дуэте с Артуром Дмитриевым, отметила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой наверняка есть своя особая мотивация продолжать карьеру.

— Она молоденькая, значит у нее есть своя мотивация, — рассказала Казакова в интервью порталу sportsdaily. — А почему Дмитриев не ушел, когда выиграл первое олимпийское золото? У каждого своя мотивация, состояние здоровья и травмы.

Загитова также является действующей чемпионкой мира, а также чемпионкой страны и Европы 2018 года.