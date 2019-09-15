«Мотивация Загитовой? А почему Дмитриев не ушел, когда выиграл первое олимпийское золото?». Казакова — об олимпийской чемпионке
14:42
Олимпийская чемпионка Нагано-1998 в парном катании Оксана Казакова, выступавшая в дуэте с Артуром Дмитриевым, отметила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой наверняка есть своя особая мотивация продолжать карьеру.
— Она молоденькая, значит у нее есть своя мотивация, — рассказала Казакова в интервью порталу sportsdaily. — А почему Дмитриев не ушел, когда выиграл первое олимпийское золото? У каждого своя мотивация, состояние здоровья и травмы.
Загитова также является действующей чемпионкой мира, а также чемпионкой страны и Европы 2018 года.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=qDiOq0QYvCM&feature=youtu.be
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