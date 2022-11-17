Москвина выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о смерти президента ФФКР Александра Горшкова.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким, а также всем болельщикам и любителям фигурного катания в России и за рубежом», — сказала Москвина «СЭ».

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.