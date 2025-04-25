Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:36

Москвина сообщила, что фигуристы Артемьева и Брюханов временно катаются в ее группе

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Тамара Москвина рассказала, что фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов временно катаются в ее группе.

«Юлия и Алексей попросили покататься у нас временно, пока сдают экзамены в институте, — цитирует Москвину ТАСС. — Оба они студенты университета Лесгафта Санкт-Петербурга».

20-летняя Артемьева и 22-летний Брюханов являются бронзовыми призерами финала «Гран-при России». Ранее они были исключены из списка кандидатов в сборную России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Тамара Москвина
Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
Читайте также
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки могут проверить органы опеки

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости