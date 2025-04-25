Москвина сообщила, что фигуристы Артемьева и Брюханов временно катаются в ее группе

Тренер Тамара Москвина рассказала, что фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов временно катаются в ее группе.

«Юлия и Алексей попросили покататься у нас временно, пока сдают экзамены в институте, — цитирует Москвину ТАСС. — Оба они студенты университета Лесгафта Санкт-Петербурга».

20-летняя Артемьева и 22-летний Брюханов являются бронзовыми призерами финала «Гран-при России». Ранее они были исключены из списка кандидатов в сборную России.