Москвина прокомментировала возможность открытия в своей школе танцевальной группы и приглашения зарубежных пар

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» рассказала, что допускает открытие в своем спортивном клубе группы по танцам. На данный момент в школе 81-летнего наставника есть группы по одиночному катанию и пары, которые тренирует сама Москвина вместе с Артуром Минчуком.

— Не хотели бы зарубежные пары к себе взять? Наверняка мэйлы вам пишут.

— Когда-то писали. Но сейчас у нас хватает работы со своими парами. Я в свое время тренировала чемпионов США, японскую пару, финны к нам приезжали. А сейчас это нашей школе не интересно.

— Слышал и про планы открыть в вашем клубе танцевальную группу. Правда?

— Планы всегда есть. Сделать олимпийских чемпионов и в парах, и в одиночном, и в танцах, и даже в синхронном. И в боксе, если получится. Вот когда будут возможности для открытия танцевальной группы — тогда организуем. Но от желания до реализации, как до Шанхая.