Москвина прокомментировала конфликт Тутберидзе с Тарасовой и Плющенко

Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина отметила, что удивлена, почему противоречия между Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко и Татьяной Тарасовой выплеснулись в публичное пространство.

— Мне не очень понятно, почему такой жесткий обмен мнениями идет во всеуслышание, — цитируют «Аргументы и факты» Москвину. — Заявления публикуются в соцсетях, широко обсуждаются. Это сразу дает пищу для разговоров, обрастает странными подробностями. Мне кажется, эти разногласия можно было обсудить внутри цеха, а не выносить на всеобщее обозрение.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. Тарасова комментировать ситуацию отказалась, Плющенко же вступил в перепалку с командой Тутберидзе в социальных сетях и постепенно в нее включились другие представители мира фигурного катания