Тренер Тамара Москвина, работающая с парами Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, после короткой программы в Казани рассказала о своем состоянии после потери мужа, Игоря Москвина. Известный тренер скончался сегодня на 92-м году жизни. После интервью Тамара Николаевна собственноручно замерила пульс, он был в норме.

— Как я себя чувствую? Я всегда себя чувствую хорошо. В моей жизни было много различных ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня случилась потеря самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай свое дело. А я тебя подожду.

Был бы он доволен результатом? Обычно на тренировках, когда мы готовили программы, я и ребята получали от него критические замечания. Он продолжал ходить на тренировки вплоть до этого августа. Удовлетворение от нашей работы получают зрители и судьи, а мы — профессионалы, всегда ищем, что бы еще сделать получше, что бы еще сделать почище, попривлекательнее, повеселее, чтобы удовлетворить все вкусы зрителей. Пока неоптимальна форма? Когда на заводе делают первую машину и она не едет, нельзя оправдать это тем, что это только начало. Да, программы требуют шлифовки, и мы это понимаем. (Дмитрий Кузнецов)