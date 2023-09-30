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Сегодня, 15:53

Московская федерация задумалась о создании органа по защите прав детей-фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Президент Федерации фигурного катания Москвы, предприниматель Антон Абдурахманов рассказал журналистам, что федерация рассмотрит вопрос создания группы, которая будет способствовать защите прав фигуристов.

— Очень важный вопрос, подумаем об этом. Идут обращения родителей, каждое лично рассматриваю, тем или иным образом реагируем. Это важнейший вопрос, мы видим это через соцсети, через прессу, в виде писем. Надо такие вещи законодательно регулировать. Возможно, мы создадим рабочую группу, не думаю, что назовем ее комитетом по этике, может быть, как-то по-другому, но в новом уставе эту тему затронем, — пообещал Абдурахманов.

В конце августа от тренера Софьи Федченко сбежала чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева. Ее нашли через день, она вернулась к тренеру.

Фигурное катание
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