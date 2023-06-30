Морозова и Еременко будут тренироваться в группе Крыловой
Российский тренер Анжелика Крылова рассказала, что танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозова и Игорь Еременко вернется в Россию начнет подготовку к контрольным прокатам сборной России в ее группе.
«Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля — начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем», — приводит слова Крыловой ТАСС.
4 февраля стало известно, что Морозова проводит совместные тренировки с Еременко в США. Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным.
Источник: https://tass.ru/sport/18155457
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