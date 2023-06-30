Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:45

Морозова и Еременко будут тренироваться в группе Крыловой

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Анжелика Крылова рассказала, что танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозова и Игорь Еременко вернется в Россию начнет подготовку к контрольным прокатам сборной России в ее группе.

«Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля — начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем», — приводит слова Крыловой ТАСС.

4 февраля стало известно, что Морозова проводит совместные тренировки с Еременко в США. Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным.

Источник: https://tass.ru/sport/18155457
0
Читайте также
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Как радостно видеть тебя с улыбкой». Медведева прокомментировала новое видео тренировки Костомарова
Новости
RSS RSS
Все новости