ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Морозова и Багин выиграли этап Кубка России в Москве, Синицина и Кацалапов снялись из-за травмы у Виктории

15:28

Танцевальный дуэт Аннабель Морозова и Андрей Багин победил на втором этапе Кубка России в Москве. Пара набрала 198,00 балла в сумме за два танца.

Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (149,56), тройку замкнули Софья Карташова и Илья Карпов (130,15).

Отметим, что чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые лидировали после ритм-танца, не завершили прокат из-за травмы колена у партнерши. Также Елизавета Пасечник и Егор Колосовский снялись по медицинским показаниям.

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