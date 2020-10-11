Морозова и Багин выиграли этап Кубка России в Москве, Синицина и Кацалапов снялись из-за травмы у Виктории

Танцевальный дуэт Аннабель Морозова и Андрей Багин победил на втором этапе Кубка России в Москве. Пара набрала 198,00 балла в сумме за два танца.

Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (149,56), тройку замкнули Софья Карташова и Илья Карпов (130,15).

Отметим, что чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые лидировали после ритм-танца, не завершили прокат из-за травмы колена у партнерши. Также Елизавета Пасечник и Егор Колосовский снялись по медицинским показаниям.