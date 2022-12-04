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Сегодня, 16:55

Морозов рассказала, что боялась расстаться с Багиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Аннабель Морозов рассказал, почему боялась расстаться с партнёром Андреем Багиным.

«До того как я начала кататься с Дэвидом, мне не приходилось менять партнера, и, честно признаюсь, было страшновато — с Андреем Багиным нам приходилось долго учить какие-то элементы, да и вообще долго притираться друг к другу. Я была намного моложе него и просто не понимала многих вещей. Очень многое делала неправильно», — сказала Морозов в интервью RT.

С начала сезона-2022/23 Морозов выступала в паре с Дэвидом Нарижным. Пара распалась 1 декабря 2022 года. Ранее Морозов выступала с Андреем Багиным, а Нарижный — с Елизаветой Шанаевой. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1082136-morozov-bagin-rasstavanie
Фигурное катание
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