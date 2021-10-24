Морозов рассказал, зачем поднимал Тутберидзе на разминке

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке «Гран-при» в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе. Пара заняла первое место с результатом 222,50 балла по сумме двух программ.

— На разминке вы, Владимир, поднимали Этери Георгиевну. Это вы отрабатывали какой-то специальный элемент?

— Этери Георгиевна хотела нас научить новым трюкам, немножко развеять обстановку перед тренировкой, перед стартом. Это было такое разгрузочное отвлечение, — отметил Морозов в интервью Первому каналу.

Напомним, второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (208,2 балла), замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).