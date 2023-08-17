Морозов рассказал о постановке новых номеров с Тарасовой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию Владимир Морозов рассказал о новых постановках, которые они готовят в паре с Евгенией Тарасовой.

«Мы будем исполнять на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» два новых показательных, которые скоро поставим. Это шоу пройдет в Сочи. Всех ждем! Вы увидите нас на льду», — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

Спектакль «Письма любви» пройдет на олимпийской арене «Айсберг» с 22 августа по 30 сентября.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира, победители финала «Гран-при» и трехкратные чемпионы России.