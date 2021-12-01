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Морозов и Горшков будут тренировать танцоров Степанову и Букина

21:50
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Тренер пары в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук рассказала о новых специалистах в тренерском штабе.

«На прошлой неделе мы приехали тренироваться в Новогорск, где начали работать с Николаем Морозовым, а также с Алексеем Горшковым, и мы уверены — это в скором времени принесет заметные плоды. Чем больше высококлассных специалистов принимает участие в нашей работе, тем лучше», — приводит слова тренера ТАСС.

В олимпийском сезоне пара Степановой и Букина заняла на этапах «Гран-при» в Турине и Гренобле третьи места, что не позволило им войти в число участников финала серии в Осаке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13085439

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Анна Горшкова все материалы автора
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