Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин прокомментировали свое выступление в ритм-танце на Гран-при США. Россияне набрали 68,79 балла.

— Не жестко ли вас отсудили?

Морозов: — Немного расстроены баллами, хотелось, чтобы они были выше. Но это только мы сами можем сделать. Подумаем, что можно улучшить.

Багин: — Мы не обращаем внимания, кто болеет, не болеет. Конечно, здоровья всем ребятам, с кем-то из них общаемся. Нам главное, чтобы мы катались и делали из раза в раз лучше.

(Милена Метелева)