Морошкин рассказал, что Угожаев будет выглядеть по-новому в следующем сезоне

Хореограф Николай Морошкин рассказал, что фигурист Николай Угожаев будет выглядеть по-новому и более взрослым в программах к следующему сезону.

«Коле Угожаеву мы с момента его последнего выступления буквально сразу же, как только он вышел на лед, начали ставить обе программы. С музыкой и идеями мы определились очень быстро. Музыку к короткой предложил Коле я, ему она очень понравилась, а к произвольной подобрала наш хореограф Валерия Николаевна Чистякова, с которой мы работаем уже несколько лет. Мне кажется, Коля будет выглядеть по-новому, будет казаться более взрослым. Катание, надеюсь, его будет уже мастеровитым», — рассказал Морошкин ТАСС.

18-летний Угожаев является чемпионом России по прыжкам 2025 года и победителем этапа «Гран-при России».