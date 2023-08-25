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25 августа, 11:15

Тренер Морошкин — о смене гражданства фигуристами: «Это их право. Я бы не советовал думать за всех»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер и хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин в интервью «СЭ» высказался об отстранении от международных соревнований.

— Спортсмен, у которого относительно недолгая жизнь в своем ремесле, хочет добиться успеха именно на Олимпиаде как на высшей ступени своего спортивного пути. Это естественно. Кто-то хочет кататься только за Россию, а кто-то ищет другие варианты. Это их право. Я бы не советовал думать за всех.

«Гран-при России» — это прекрасная альтернатива международным соревнованиям и спасибо за это нашей федерации. Но все прекрасно понимают, что победитель финала «Гран-при России» и победитель чемпионата мира — это абсолютно несравнимые спортивные достижения, — заявил Морошкин.

Николай Морошкин с&nbsp;фигуристами Петром Гуменником, Дмитрием Козловским и&nbsp;Александрой Бойковой. «Счастливый человек не будет писать комментарий. Им просто не хватает любви». Хореограф группы Москвиной — о хейтерах и смене гражданства
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