«Молодец, ничего больше не сказать». Ягудин поддержал Трусову после прощания с Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года, известный телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» высказался о посте Александры Трусовой в Instagram, где она обратилась к тренерскому штабу «Хрустального». По мнению некоторых болельщиков, текст получился ироничным. Ягудин лайкнул эту запись.

— Я все равно придерживаюсь формулы «перешла и перешла». Начнется сезон — и старты покажут правильность или неправильность выбора. У Трусовой есть голова на плечах, есть родители — если они приняли такое решение и рассудили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не мое дело. Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Этери Георгиевны и так же желаю, чтобы у Трусовой все получилось.

Мы не должны быть за кого-то или против кого-то, мы должны болеть за то, чтобы побеждали российские спортсмены. А что касается лайка — 99% лайкают фотографию, мне кажется. Но она же в записи поблагодарила свой предыдущий тренерский штаб. Молодец, ничего больше тут не сказать, — сказал Ягудин корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ягудина — на сайте «СЭ»