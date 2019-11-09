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«Молодец, Лизон!» Тарасова оценила выступление Туктамышевой в произвольной программе в Китае

12:50
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Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна тем, как выступила Елизавета Туктамышева в произвольной программе на «Гран-при» в Китае. Россиянка набрала 143,53 балла за произвольную программу и 209,10 балла суммарно.

— Очень рада, что они вернулись к старой программе. Она ей очень идет, — сказала в эфире Первого канала Тарасова. — Она очень чувствует эту программу. Молодец, Лизон. Очень здорово! Здорово они с Алексеем Мишиным придумали. Поздравляю, что сделан практически максимум.

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