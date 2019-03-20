"Молодец, девочка! Спасибо за то, что ты так классно откатала!" Тарасова оценила короткую программу Загитовой на ЧМ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. По ее словам, фигуристка откатала классно.

– Счастье! Такой каскад! Прыгала, каталась, вращалась! Молодец, девочка! Спасибо тебе большое. Спасибо, Алинка, что ты так каталась! – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Поздравляю ее. Поздравляю! День невероятный. И пары, и девчонки – как порадовали! Все (в команде Загитовой) – как один кулак. Она так смотрит на тренера Этери (Тутберидзе).

Загитова набрала за свой прокат 82,08 балла и занимает первое место. Онлайн – здесь.

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