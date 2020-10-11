«Молодец, что не слила программу». Тренер о Константиновой

Александр Волков, тренер академии «Ангелы Плющенко», прокомментировал для «СЭ» выступление Станиславы Константиновой на Кубке России в Москве, которая заняла шестое место.

— Станислава не выкидывала элементы из программы, — сказал Волков. — Все шло как положено. Только немного транзишенс выкинула из-за усталости. Но я очень горд за нее, что она доехала до конца, что не слилась, не опустила руки и боролась до конца.

— Станислава так осторожно подходит к прыжкам, как будто ключевый момент жизни наступает на каком-то каскаде.

— Она действительно концентрируется очень сильно, и я ее пытаюсь немножко отучить. Это должно идти самой собой. К тому же, кроме прыжков, есть и другая часть программы, вращения и остальное. Надо более спокойно относиться к прыжкам.

— Вы знаете, как сделать Станиславу легче? Чтобы она была плавная, воздушная, свободная.

— Как сделать легче любого человека, понятно. Меньше кушать, больше бегать. Вес надо держать.(Дмитрий Кузнецов)