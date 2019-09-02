«Молча плачу от безысходности, я всегда с тобой, cолнышко». Пронзительный пост матери вице-чемпионки мира Турсынбаевой

Вице-чемпионка мира Елизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан и тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, уже две недели не может найти способ лечения от серьезной травмы. Об этом сообщила в Instagram мать фигуристки Падишахан Султаналиева.

— Мне очень грустно. Элизабет травмирована, — написала Султаналиева. — Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя.

Турсынбаева с 2012 по 2013 года тренировалась в группе у Тутберидзе, c 2013 года по июнь 2018 года — у Брайана Орсера. С лета прошлого года Турсынбаева вновь стала ученицей Тутберидзе, что принело ей успех: она завоевала серебро на чемпионате мира, зимней Универсиаде-2019 и Чемпионате четырех континентов. На чемпионате мира в Сайтаме вошла в историю, как первая одиночница, исполнившая на соревнованиях четверной прыжок — им оказался сальхов.