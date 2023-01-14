МОК сделал заявление после решения РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) решил поддержать намерение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек. Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК - принять решение о распределении медалей», - приводит ТАСС слова пресс-службы МОК.

В пятницу, 13 января, стало известно о том, что дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат в произвольной программе чемпионата России-2022.

ВАДА было обеспокоено выводами РУСАДА по делу Валиевой и заявило, что воспользуется правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в зависимости от ситуации.