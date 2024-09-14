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Допинг

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МОК не стал комментировать обстоятельства дела Валиевой

Алина Савинова
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В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались отвечать на вопрос о том, будет ли организация рассматривать ситуацию с сокрытием фактов из дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
МОК
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